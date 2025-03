Paola Olmedo habla de José María Almoguera en la revista 'Lecturas', donde dice que le gustaría que pasara más tiempo con su hijo

El hijo de Carmen Borrego no está para nada de acuerdo en las afirmaciones de su expareja

El cirujano de Paola Olmedo responde a las dudas sobre su nueva sonrisa: "No tiene parálisis de nada"

Paola Olmedo no solo ha vendido las fotografías de su impactante cambio físico a la revista 'Lecturas'. También ha concedido una entrevista en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre su expareja José María Almoguera.

El programa 'Tardear' se pregunta cómo le ha sentado al hijo de de Carmen Borrego que hable sobre su nueva relación con María 'La jerezana' y que opine que debe pasar más tiempo con su hijo. Aprovechando que es el nuevo colaborador del programa, este responde.

No le afecta que le llame inmaduro

Paola Olmedo ha afirmado en la revista 'Lecturas' que "necesitaba una relación con un hombre bastante maduro" y que, a pesar de que ha mejorado en este aspecto a raíz de ser padre, asegura que "no era el momento de estar con él". Sin embargo, a José María Almoguera parece no importarle estas afirmaciones de su pareja: "No me afecta. Ella quiere estar con ese tipo de persona, me parece muy bien".

El hijo de Carmen Borrego no se considera inmaduro "para nada" y cree que así lo ha percibido los seguidores de su participación en 'Gran Hermano'. "Es su forma de pensar. Lo respeto, pero no lo comparto", apunta.

Le da igual su opinión sobre María 'La jerezana'

En su entrevista, Paola Olmedo también ha hablado sobre la nueva ilusión de su expareja: "Se supone que ya tenía novia. No sé, eso está como muy revuelto. No lo entiendo muy bien, pero veo que con esta chica le va bastante bien". Al haber surgido el amor en 'Gran Hermano', la exnuera de Carmen Borrego pudo seguir el romance a través de las galas del reality y confiesa no haber visto a José María "al cien por cien": "No lo veía entregado, como que le daba miedo. Creo que ahora sí. Conmigo no era así".

Al nuevo colaborador de 'Tardear' parece no molestarle estas declaraciones de Paola: "Me da un poco igual su opinión en ese aspecto".

Sus prioridades están claras

La exnuera de Carmen Borrego deja caer que el padre de su hijo ha antepuesto otras cosas, como su participación en el reality de la casa de Guadalix, a pasar tiempo con su hijo: "Quiero que pase mucho tiempo con mi hijo. Pasa tan rápido todo que puede llegar a pasar por temas de trabajo. Cada día que pasa es rato que pierdes con tu hijo, hay prioridades".