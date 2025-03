José María Almoguera y María Sánchez están más enamorados que nunca y no pueden evitarlo. Desde que comenzase su relación en ' GH DÚO ' se han dejado ver fuera en repetidos momentos sin esconder sus sentimientos y son muchas las bonitas dedicatorias que se han hecho en público. El último ahora en hacerlo ha sido el hijo de Carmen Borrego que le ha dedicado una preciosa carta de amor a 'La Jerezana' .

Su dedicatoria de amor en toda regla ha llegado en un momento en el que la pareja está separada . José María Almoguera ha iniciado esta semana su nuevo proyecto como colaborador en 'Tardear', mientras María Sánchez está en Jerez pasando unos días junto a su familia. Después de toda la intensidad de lo que han vivido, el ex de Paola Olmedo ha compartido un mensaje como nunca antes, para que 'La Jerezana' no tenga dudas de lo que está sintiendo por ella .

"Que el amor no entiende de distancias. Vive a base de pasión y confianza, de eso tenemos el contador lleno. Ojalá pronto estemos cerca y todo lo luchado merezca la pena. Ojalá pronto reírnos en la cama, deseando que mañana por la mañana, me despierte el olor de tu piel y ya no haga falta desayunar nada. Ojalá pronto...", ha finalizado su carta a la que añade una declaración de intenciones. "Mi presente y mi futuro", acompañado de una foto juntos y abrazados.