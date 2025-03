Marina Ruiz regresa a mtmad tras una semana alejada de ‘Sabor a mar’. La que fuera tronistas de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ no está pasando por su mejor momento y ha decidido darle explicaciones a sus seguidores. Después de verla tan ilusionada probándose vestidos de novia , su situación ha cambiado drásticamente. Al límite, la influencer habla sin tapujos del complicado momento que vive tras los rumores de ruptura con su novio Richi.

Marina está cansada de fingir que está bien cuando no lo está. La creadora de contenido está pasando por un momento muy difícil en su vida y ha querido compartirlo con todos sus seguidores. “Siempre no se puede estar bien”, asegura visiblemente afectada. La extronista reconoce que con el paso de los años y gracias a la terapia que hizo en ‘Me quedo conmigo’ ha aprendido a pedir ayuda. Una ayuda que ahora necesita más que nunca . “Qué importante es tener una buena red de soporte”, afirma la influencer.

A raíz de que Marina no grabara para mtmad la semana pasada, sus seguidores se preocuparon por ella. “Si estoy mal, estoy mal y necesito estar pendiente de mí”, admite, sincerándose sobre la difícil situación que está atravesando. La creadora de contenido no quiere fingir y se confiesa sobre todo lo que está viviendo. “Hay cosas en mi vida que no estaban funcionando”, reconoce siendo lo más honesta posible. Marina habla de todo el estrés y la ansiedad que ha acumulado estas últimas semanas y de cómo eso le ha repercutido a nivel físico.