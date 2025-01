Pese a estar acostumbrado a recibir este tipo de comentarios, especialmente tras su última crisis, lo cierto es que el canario ha percibido como “poco empática” la actitud de la cordobesa, puesto que se trata de una figura pública a la que también le caen críticas negativas en redes sociales. Muy enfadado por las declaraciones de la influencer, no se corta a la hora de contestar contundentemente: “Soy muy seguro de mí mismo, no me vengo abajo, me considero buen marido”, ha asegurado.