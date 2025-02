Marina Ruiz reaparece en su canal de mtmad con un interesante 'preguntas y respuestas' de sus seguidores. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' responde a todas las dudas y desvela el motivo por el que ha rechazado reencontrarse con Omar Sánchez . La creadora de contenido a estado a punto de volver a ver al exconcursante de ' Supervivientes ', pero en el último momento tomó la decisión de no estar cara a cara.

El pasado 7 de mayo, Marina Ruiz y Omar Sánchez rompieron su relación, tras casi dos años de noviazgo. La influencer hizo las maletas y se fue de Gran Canaria para separar por completo sus caminos. No fue hasta el mes siguiente que la expareja se reencontró en la grabación de la docuserie 'Me quedo conmigo'. La extronista de 'MyHyV' y el exmarido de Anabel Pantoja no han vuelto a verse desde ese momento en el que pusieron punto y final a su relación.