Alejandro Reyes podría llegar a tener acceso a un patrimonio muy 'goloso' si optase a recibir la herencia de Pepe Navarro . Sin embargo, el periodista no lo va a poner nada fácil pues continúa diciendo, a pesar de la sentencia judicial, que él no es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes.

Según ' Tardear ', basándose en la información de 'Lecturas', este habría ideado un plan para evitar que esto suceda , dándole ciertas indicaciones a sus hijos para ponerle trabas y así conseguir que el hijo de Ivonne Reyes no comparta con ellos la herencia.

Ivonne Reyes insiste en que la paternidad de su hijo está zanjado. Sin embargo, Pepe Navarro no se rinde en su declaración que él no es el padre biológico de Alejandro Reyes. Esta es la razón por la que el presentador no quiere dejarle el camino libre hacia su patrimonio cuando fallezca.