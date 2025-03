Una jornada inolvidable en la que la periodista le dedicaba unas preciosas palabras en Instagram, convencida de que iba a tener a su adorada abuela a su lado muchos años más. "Mi guía, mi faro, mi ángel de la guarda. Una vida entera no será suficiente para devolverte todo lo que has hecho por nosotros. Eres paciencia, refugio, raíz, el lugar al que volver para encontrarme. Deberías ser eterna. De momento, vamos a por el récord y a ver si se nos pega algo de tu genética. Te quiero con locura", escribía en un post con imágenes de la celebración.

Unas imágenes que no habían visto la luz hasta ahora y en las que la ex de Iker Casillas -que no asistió al entierro, al igual que la nueva pareja de la reportera, el canario José Luis Cabrera, respetando así la decisión de la familia de despedir a Máxima en la intimidad-, destrozada y sin poder contener las lágrimas, no dudó en encabezar el cortejo fúnebre y acompañar el féretro con los restos mortales de su abuela desde el tanatorio hasta el cementerio, donde recibía sepultura en presencia tan solo de sus familiares más cercanos.