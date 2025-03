Ana Luque saltó a la fama en 2021 siendo la defensora de Olga Moreno en 'Supervivientes' . Su amistad se terminó, pero la malagueña ya se había hecho un hueco en Telecinco porque aceptó participar en la siguiente edición del reality hondureño, en el que conectó mucho con Anabel Pantoja, con la que sigue en contacto a día de hoy. Ahora, es colaboradora de 'Fiesta', un trabajo que a sus hijas no les gusta , tal y como ha contado en una entrevista con la revista 'Semana'.

La de Torremolinos ha concedido una entrevista a su compañero del programa presentado por Emma García, Iván Reboso, y le ha contado que está encantada con su trabajo como colaboradora, aunque ha dejado claro que no lo hace "por necesidad", sino como un hobby: "Lo hago porque adoro a la gente de la tele, me divierto y ahora siento que 'Fiesta' es parte de mí. Para mí ha sido el mejor sitio donde he podido acabar".