Luis Canut, marido de Patricia Pérez, preocupa por su estado de salud tras su ingreso hospitalario

Rocío Molina 12 ENE 2026 - 10:44h.

La colaboradora de '¡De viernes!' ha compartido una foto junto a su marido Luis Canut en el hospital que ha hecho saltar las alarmas

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, ha hecho saltar todas las alarmas tras la última foto que la presentadora ha compartido en sus redes. En ella se puede ver al director, productor y guionista ingresado en el hospital y después de que hace más de dos años contrajese una meningitis criptocócica, esta nueva situación ha preocupado a sus seguidores.

Con esos antecedentes y las secuelas que tiene, entre ellas la ceguera, se entiende que la foto de Luis Canut de nuevo en el hospital haya alarmado a todos. Sin embargo, es la nueva realidad que vive el marido de Patricia Pérez, tal como la misma colaboradora de '¡De viernes!', ha contado a sus seguidores.

Aunque en esta ocasión su ingreso no tiene relación con la meningitis criptocócica que le tuvo alejado del foco mediático y que provocó que el cineasta estuviera cinco meses en el hospital y un año de rehabilitación, un accidente ha provocado que el marido de Patricia Pérez esté bajo vigilancia médica y que tanto él como la nutricionista se hayan llevado un gran susto.

La alarmante foto desde el hospital que ha compartido Patricia Pérez es el resultado de un accidente doméstico. "Aquí estamos Luis y yo empezando el año con un gran susto", comenzaba diciendo la colaboradora de '¡De viernes!' en esta publicación donde también ella misma ha compartido el diagnóstico médico.

"Hemos vuelto al hospital porque Luis se creyó el de Bricomanía por un momento… Diagnóstico: Rotura de cadera. Para lo que pudo haber sido estoy contenta. Lo ha pasado bastante mal pero ya está mejor y en breve nos iremos a casa. Os queremos", ha escrito Patricia Pérez para tranquilizar a sus seguidores.

Tras hacer pública la noticia y la imagen desde el hospital, Luis Canut y Patricia Pérez no han tardado en recibir una oleada de comentarios por parte de sus seguidores, a los que esta noticia les ha dejado de primeras muy preocupados. A la espera de poder llegar a casa, recuperarse y comenzar una nueva rehabilitación tras esta lesión, la pareja se queda con todo el cariño que ha recibido para darles fuerzas ante este nuevo bache de salud.