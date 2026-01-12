Lorena Romera 12 ENE 2026 - 12:55h.

Kiko Rivera ¿ignora el saludo de Jessica Bueno en los Army Awards 2026?

La reacción de la modelo cuando le preguntan por su presunta relación con un amigo del hijo de Isabel Pantoja

Kiko Rivera y Jessica Bueno han protagonizado uno de los momentos más polémicos de los Army Awards 2026. El hijo de Isabel Pantoja ha tenido un gesto que muchos ya califican de desaire con la madre de su primogénito, que ha intentado saludarlo en pleno photocall mientras él ha optado por pasar de largo, evitando tener este momento en público.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' siempre ha presumido de su buena relación con el hijo de Isabel Pantoja. Aunque su comunicación es estrictamente la justa y necesaria, por el hijo que les une, la de Los Morales, de 35 años, ha aprovechado cada intervención pública para dejar claro que su nexo con el ahora ex de Irene Rosales es "muy bueno".

Sin embargo, lo que ha ocurrido en los Army Awards 2026, celebrados anoche en el Madrid Arena, no ha hecho otra cosa que levantar ciertas dudas sobre su verdadera relación. Y es que, en pleno photocall, mientras ella atendía a los medios de comunicación, daba la casualidad de que el dj pasaba por detrás, después de haber posado para las cámaras.

Al verle, ella le llamaba, en un gesto de lo más espontáneo. "¡Kiko, kiko!", dice la modelo, en tono elevado. Unos gritos a los que se suman los reporteros que en ese momento entrevistan a la influencer. Pero él, continúa caminando decidido, pasando detrás de ella y abandonando la zona de prensa sin detenerse a saludarla. Un detalle que muchos ya califican de 'desaire', pues parece difícil creer que el hijo de la tonadillera no haya escuchado a su ex.

Tras lo ocurrido, y sin ánimo de darle la más mínima importancia, pues ciertamente cabe la posibilidad de que Kiko Rivera no haya escuchado la llamada debido al gentío y el bullicio del evento, Jessica Bueno gira la cabeza y continúa atendiendo a los compañeros con una sonrisa.