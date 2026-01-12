Lorena Romera 12 ENE 2026 - 11:41h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' da el paso más importante de su relación semanas después de anunciar su reconciliación

Así hablaba Claudia Martínez, en exclusiva, de su reconciliación con Mario González

Claudia Martínez y Mario González han comunicado una feliz noticia tan solo unas semanas después de hacer pública su reconciliación. La pareja de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' ha dado el paso más importante de su relación tras decidir darse una segunda oportunidad. A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer y el exconcursante de 'Supervivientes' han querido hacer partícipes a sus seguidores de esta nueva etapa de sus vidas.

Desde los inicios, su relación ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Marcada por las idas y venidas, parecía que llegaba un momento en el que la pareja decidía dejar a un lado los problemas y apostar fuerte por lo suyo. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Claudia y Mario decidían poner fin a su noviazgo.

Pero era finales de diciembre, antes de Navidad, cuando los enamorados confirmaban lo que ya era todo un secreto a voces: habían decidido darse una nueva oportunidad. "El hijo rojo, supongo", escribía la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tan solo unas semanas después de esta publicación, la creadora de contenido y el exconcursante de 'Supervivientes' han sorprendido a sus incondicionales con una sorpresa que cambia de forma radical el rumbo de su historia de amor.

Y es que la pareja ha decidido dar el paso más importante de su relación. Junto a una fotografía en la que se ve una casa vacía y unas llaves, Claudia Martínez y Mario González han anunciado que se mudan juntos. "Nos vamos a vivir juntos. Qué felices estamos de haber encontrado la que va a ser nuestra casita y de poder vivir esta aventura con vosotros", escribe la catalana en sus redes, en un post conjunto.

"Por supuesto, compartiremos todo el proceso y os pediremos ayuda con algunas cosas, no lo dudéis", le ha prometido a sus seguidores, que no han dejado de hacerles llegar todo tipo de mensajes de cariño y enhorabuena. "Qué alegría que os haga tanta ilusión. Aviso: seré pesada", ha comentado la televisiva, que ya ha hecho la mudanza del pisito de soltera en el que vivía.

Aunque lo ha hecho con mucha nostalgia, Claudia Martínez está muy emocionada con esta nueva etapa que ya inicia con Mario González. "Estoy muy feliz, pero también me da mucha penita dejar el pisito... porque he sido muy feliz ahí. Tengo que entregar las llaves mañana", ha contado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' a través de Instagram, donde empezará a compartir todo tipo de contenido relacionado con la nueva casa: empezando por el house tour y el "proceso de decoración".