Natalia Sette 12 ENE 2026 - 12:24h.

El novio de Alejandra Rubio responde al gesto de su padre con un emotivo post dedicado a su 'nonna'

Carlo Costanzia se pronuncia sobre su intención de comprarse una casa con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia ha subido un post muy significativo a sus redes sociales después del último movimiento de su padre. El novio de Alejandra Rubio ha querido compartir con todos sus seguidores un cachito de su historia personal y abre su álbum de fotos privado al recordar a su abuela paterna en un momento bastante tenso para el joven y su progenitor.

Hace prácticamente un mes que Carlo Costanzia padre aparecía en ‘¡De viernes’! anunciando que había emprendido acciones legales contra Mar Flores, su exmujer y madre de sus hijos. El yerno de Terelu Campos, en un intento por mantenerse al margen de la complicada situación, se ha mostrado públicamente cómplice con ambos progenitores, enseñando así que no está del lado de ninguno.

Sin embargo, ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Tras la última aparición de Carlo junto a su madre en la presentación de un talent-show en el que participarán juntos, su padre no ha podido más y lo ha dejado de seguir en Instagram. Parece que el empresario no ha podido con la cercanía de su hijo y su exmujer y además, ha extendido el ‘unfollow’ a Alejandra Rubio.

La respuesta del jóven no ha tardado en llegar y ha sido en modo ‘baúl de los recuerdos’. El novio de la colaboradora de televisión ha recordado a su ‘nonna’, la madre de su padre, y ha dejado claro lo importante que fue para él. “Porque cada una de tus sonrisas, continúa iluminándome la vida”, ha escrito en italiano junto a numerosas fotos junto a su abuela. “Te amo”, terminaba diciendo.

Su suegra, Terelu Campos, no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente. “Qué foto tan bonita Carlo!! Se lo mucho que la querías y ella a ti y lo importante que ha sido en tu vida y en tu felicidad”, ha comentado en el post. La madre de Alejandra Rubio deja claro así que la relación con su yerno es muy cercana y se basa en la confianza.

Tras el inesperado movimiento de su padre contra él y Alejandra Rubio, Carlo ha preferido recordar los bonitos momentos que pasó con su abuela paterna y mostrarlos al público. El empresario deja de lado así cualquier tipo de enfrentamiento o 'rifirrafe' que puedo existir con su progenitor y sigue sin posicionarle entre él y su madre, Mar Flores.