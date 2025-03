Los supuestos inquiokupas de su chalet no tenían la obligación de dar declaración, derecho al que finalmente se han acogido. Su abogado, según ha desvelado a 'El Programa de Ana Rosa', hace una buena valoración del juicio. "Estamos tranquilos, ha ido bastante bien ", aseguraba.

Según esta, Tenorio lleva "desde hace unos años" sin pagar los gastos de la comunidad. El artista tiene claras las duras consecuencias de su lío judicial, y sabe que no le va a ser fácil recuperar su reputación. " Ahora tengo que invertir mucho esfuerzo en mostrar la imagen de quien soy ", lamenta.

Ya el mítico concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' - en la que Rosa López resultó la vencedora- pudo demostrar en este programa que se encontraba "regular". Ana Rosa Quintana llegó incluso a consolarle y a mostrarle su apoyo. "Llámame cuando todo se arregle", le tranmistió la presentadora. "Si esta familia me cogiera y me pagase algo... ¿tú te crees que yo puedo echar a esa familia de ahí? Sería incapaz. Hay dos tipos de personas: las que hacen el bien y el mal. Y las que hacemos el bien, no negociamos con hacer el mal", aclaró.