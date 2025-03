" Tengo todo tipo de pruebas y datos , he podido hablar con él e incluso me han ofrecido dinero para callarme ", lanza García. El periodista habla de audios que el hombre le manda a Lourdes Ornelas, madre de Sheila Devil, y también de fotos de pequeño de él junto al propio Camilo Sesto. "Al principio él me lo negaba pero ya no tuvo otra salida ", dice tras 4 años investigando la información.

"Ningún hijo de camilo me preocupa porque ninguno es cierto, hay como 6 pero no va a alcanzar la herencia", dice entre risas al teléfono de Marisa Martín-Blázquez. La madre de Devil no le da credibilidad a Ricky García. "¿Por qué no lo dijeron cuando estaba vivo?", cuestiona. "No lo conozco de nada a este señor", dice refiriéndose al periodista.