Gloria Camila y el cantante fueron fotografiados recientemente besándose , pero la hija del maestro todavía no confirma su relación. Por eso, el equipo de ' Tardear ' le ha preguntado cara a cara sobre su situación amorosa actual.

"Qué de novios tengo que no sabía ni yo", apunta la influencer. Gloria Camila quiere dejar claro que no tiene novio y lanzar un mensaje a los medios: "La gente debería de empezar a entender que una persona soltera puede tener los amigos que quiera, hacer lo que quiera y no tener que ser su novio".