Ambos, unidos por el hilo rojo, deben ir diciendo todo aquello que aprecian y agradecen del otro. El objetivo principal de esta dinámica es que se sientan unidos en el ámbito íntimo y sexual de nuevo. “Él dice más con gestos que con palabras”, explica Isa y añade, “Cuando ves que estoy mal me das un abrazo”. La pareja se muestra muy emocionada y comparte miradas cómplices mientras intercambian sus pensamientos más personales. “Lo hablo y me quedo tranquilo, me ayuda con mis miedos”, reconoce Isma con lágrimas en los ojos.