Óscar Landa y Ruvens, sorprendidos con los efectos del terremoto a su llegada a Tailandia

Ruvens y Óscar Landa , exconcursantes de 'Gran Hermano' , han puesto rumbo la capital de Tailandia, Bangkok , para disfrutar de unas vacaciones tras pasar unos días juntos en Nájera, el pueblo de La Rioja en el que el hermano de Isabel Landa tiene un piso en propiedad. Era el albaceteño el que mostraba que salieron hace un día del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en dirección al sudeste asiático y el que les comunicaba que habían llegado bien y que durante el vuelo no habían sido informados de que un terremoto había afectado al país .

"No nos hemos enterado de que ha habido un terremoto", anunciaba Ruvens nada más tener cobertura en el aeropuerto; "Estábamos volando, todo bien", añadía el finalista de 'GH DÚO'. Pero unas horas después era el director de cine el que mostraba que habían notado los efectos del caos provocado en la ciudad porque era muy difícil moverse debido a los atascos y se habían visto obligados a alquilar un coche junto a otras dos turistas.

"No nos ha quedado otra que alquilar un coche, es un coche inglés y vamos a tardar un montón de horas en llegar al hotel. Parece que la cosa sí que era más seria de lo que parecía, pero sobreviviremos", ha comentado el amigo de Laura Galera en sus stories, mostrando su sorpresa por la situación caótica que han encontrado en las calles de Bangkok y que no esperaban porque no se habían enterado de la noticia hasta llegar a Tailandia.