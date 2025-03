El chupito que toma todos los días en ayunas Victoria Beckham para sentirse mejor

Victoria Beckham siempre ha estado en el punto de mira y no solo por ser la ‘Spice Girl’ pija o la mujer del futbolista David Beckham, sus secretos de belleza, deporte y alimentación también han estado en boca de todos. La cantante y empresaria siempre ha sido muy disciplinada a la hora de comer y lejos de lo que las malas lenguas han asegurado en muchas ocasiones, no solo s alimenta de pescado. La propia diseñadora se ha encargado de asegurar en numerosas ocasiones, que sigue una dieta a base de pescado y verduras. En el portal Net-A-Porter aseguraba el año pasado que "como mucho pescado fresco, verduras y ensaladas, así como semillas y nueces. Y además, me encanta la fruta, pero la verdad, es que no la tomo a menudo porque me hace sentir bastante llena e hinchada".