Darío del Alcázar ha mostrado en exclusiva en 'Socialité' unas imágenes nunca vistas de Isabel Pantoja que le darían un vuelco a todo. Se trata de unas imágenes que podría perfectamente formar parte del inminente biopic sobre su vida, y es que es el tráiler de un documental sobre su vida que se grabó hace ocho años y que finalmente no vio la luz porque la artista decidió no continuar con el proyecto.

Se trata de una serie que Isabel Pantoja estuvo a punto de grabar con una productora mejicana y que nunca llegó a ver la luz: "Por este teaser Isabel Pantoja cobró una gran cantidad de dinero y en él habla de Paquirri pero no de Julián Muñoz ni María del Monte".

Pero Isabel no fue la única Patoja involucrada en el fallido proyecto. Su hermano Agustín, como supervisor de los guiones, iba a cobrar un total de 12.000 euros si el trabajo salía adelante. Finalmente, Isabel Pantoja incumplió el contrato por "tener otros proyectos", algo que en la productora no se tomaron nada bien y que les mantuvo durante años enfrentados.