Mahi Masegosa se ha agobiado. Aunque siempre se muestra risueña y trata de relativizar todo, esta vez se ha sentido sobrepasada y no muy bien tratada en la consulta del médico. Llorando y muy indignada, es como la exconcursante de 'Supervivientes' ha salido de la de su ginecóloga y tras las noticias que le han dado.

Tras haber leído y analizado algunos de sus síntomas, la influencer de 34 años se ha decidido a acudir a una especialista para hacerse una revisión y no ha recibido buenas noticias. La de Granada reconocía que podía estar ante una "perimenopausia" (tiempo de transición para la menopausia) y ahora tras conocer su diagnóstico se siente mal y muy afectada por las palabras que ha tenido con ella la ginecóloga.

Todo parece indicar tras esta revisión que Mahi Masegosa no puede perder tiempo o así es cómo la médico le ha trasladado el mensaje. "Me ha dicho que si quiero tener hijos, que los tenga ya. Me ha metido prisa básicamente. Sin nada de tacto. Ahora estoy muy rayada. Me encuentro muy perdida en la vida. No sé qué quiero. Me encuentro mal", ha dicho la que fuera ganadora de 'La casa fuerte' acerca del bajo estado de ánimo en el que se ha quedado.

El diagnóstico que Mahi Masegosa ha recibido

La exconcursante de 'Supervivientes' no ha creído que su situación revestía de tanta urgencia, tal como le han revelado. Ante el mensaje tan directo y la crudeza de las palabras que ha utilizado, Mahi Masegosa ha salido llorando, sintiéndose mal y cuestionándose todo. "Yo ahora mismo ni tengo instinto maternal ni quiero tener un hijo, pero sé que a lo mejor dentro de unos años cuando ya no pueda tenerlo me arrepentiré y diré ¿por qué no lo tuve?".

Si esto nunca antes le había atormentado, ahora tras escuchar a su ginecóloga le ha preocupado, además de dolerle el trato tanto poco sensible que ha recibido. "Me ha llamado vieja en toda la cara. Que si lo quiero tener, que lo tenga ya. Que estoy perdiendo tiempo. Que no soy tan fértil y no se da cuenta de que habla de la vida de tres personas", se ha quejado en sus redes sociales.

Tal como ha explicado, esta ha sentido miedo y mucho agobio. "Me estoy pegando una panzada de llorar", ha dicho muy afectada a cámara al no entender cómo una decisión tan personal puede ser tan juzgada. Al indicarle que "está perdiendo el tiempo", Mahi Masegosa se ha cuestionado todo incluso el sentirse mal por no tener en este momento ningún instinto maternal.