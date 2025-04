El empresario lleva toda la semana 'calentando' este encuentro. No ha dejado de hablar y de conceder exclusivas para diferentes programas de esta casa, alegando que lo único que quiere es "cerrar" de una vez por todas este capítulo y arreglar esta situación como "personas civilizadas" para poder continuar con su vida.

José Ignacio Peleteiro Ramallo ha llegado a acusar a la madre de sus hijos de "no haber superado su ruptura" y de estar haciéndose "la víctima" tras su ruptura y divorcio. "Me parece una falta de respeto para madres que sí que sufren porque sus maridos se separan. Entiendo que puedas estar dolida, pero eso dura tres o cuatro meses. Que deje de decir mentiras sobre mi porque también tengo familia. Que me deje en paz y que se deje de meter con mi figura y seguir mi vida con mis hijos mi nueva mujer, mi nuevo hijo...", ha llegado a decir.