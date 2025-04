El marido de Laura Cuevas pilló a su mujer siéndole infiel en una ocasión. Sin embargo, piensa que no ha sido la única vez: "Creo hay más traiciones" . Además, Carlos Calderón no tiene muy buenas palabras hacia la concursante de 'Supervivientes': "Es una persona muy egoísta porque siempre ha pensado ella, no ha pensado nunca de cara a un futuro".

Carlos Calderón considera que Laura Cuevas nunca ha sentido nada por él: "Esta persona nunca me ha querido, nunca me ha respetado, me ha amado y nunca me ha dado mi lugar como pareja, como marido". Un pensamiento que le ha llevado a considerar seriamente el divorcio: "A la pregunta de si me quiero divorciar, a día de hoy te digo que sí".