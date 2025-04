Así es Charlie, el desconocido hijo de Jodie Foster que también es actor

Jodie y Cydney se conocieron en 1992 durante el rodaje de 'Sommersby': el regreso de un extraño, y un año más tarde comenzaron a salir oficialmente. A pesar de ello nunca se las vio juntas sobre la alfombra roja. "No hay forma de que no mencione a uno de los más profundos amores de mi vida, mi heroína en la parentalidad, mi excompañera en el amor, mi alma gemela en la vida, mi confesora, mi compañera de sky, mi asesora, mi más amada amiga durante veinte años, Cydney Bernard. Gracias Cyd. Estoy muy orgullosa de nuestra familia moderna y nuestros maravillosos hijos, que son mi razón para respirar y seguir, mi sangre y mi alma", dijo durante el discurso que dio en los Globo de Oro en el 2013, a pesar de ya estar separada de la madre de sus hijos.

Charlie Foster ha heredado de su padre su pasión por el cine y ya ha hecho sus pinitos como actor en películas como The Coldest Case: The Past Has a Long Memory (2024) y Popcorn for Dinner (2023), y en programas de televisión. Según ha comentado la propia Foster, Charlie es un joven muy cariñoso y educado a quien le apasiona escribir e improvisar.