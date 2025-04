Meghan Markle ha estrenado su nuevo podcast ‘Confessions of a Female Founder’ por todo lo alto. Ha confesado un dato sobre su vida que hasta ahora no se sabía y que ha dejado a todos sorprendidos. La duquesa de Sussex ha confesado que tras convertirse en madre sufrió una gran y rara complicación médica .

La mujer del príncipe Harry sufrió preeclampsia posparto, una condición muy peligrosa de la que la exactriz ha confesado que “fue aterrador”. Esta noticia la confesó durante el primer episodio que tuvo como invitada a la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd . Lo que no sabían los oyentes es que algo las unía antes de sentarse a charlas públicamente, y es que las dos vivieron esta terrible experiencia tras tener a sus hijos, según el 'Daily Mail'.

Las dos, empresarias, madres y muy conocidas por gran parte del mundo, hablaron de los desafíos que supone ser madre, muchas veces incluso durante el propio embarazo o justo después de él: “Tuvimos experiencias muy similares con el posparto y ambas tuvimos preeclampsia”. Aunque en ese momento no se conocían, pusieron en común muchos aspectos de su vida en los que han coincidido, especialmente en los restos del día a día.

No especificó si este episodio tan duro de su vida lo vivió justo después del nacimiento de su hijo Archie de 5 años o de su hija Lilibet de 3 años, pero lo que sí dio a entender es que fue “raro y aterrador”. Un momento que hasta día de hoy no había salido a la luz: “Estás tratando de lidiar con todo esto y el mundo no sabe lo que está pasando detrás. En ese silencio aún intentas estás dispuesta para la gente y sobre todo para tus hijos.