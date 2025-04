No lo hace de forma aleatoria. Sino porque allí espera prepararse para sus próximos Juegos Olímpicos. Estos se celebrarán en Los Ángeles en 2028, tiempo que Pereira no piensa desaprovechar.

A través de sus historias temporales de Instagram, el campeón y capitán de la selección española de esgrima hacía un avance de este importante paso que acaba de dar. No le hacían falta palabras para confirmar su mudanza; una simple imagen en la que se puede ver el suelo de un apartamento, una ubicación y su mano sosteniendo un manojo de llaves, eran indicios más que suficientes para ratificar su traslado.

"Antes iba y venía, pero ahora ya estoy de fijo aquí", explica tras ser preguntado. Y es que, desde hace semanas, Yulen ha sido visto entrenando allí. Cansado de tanto viaje, ha decidido asentarse de manera definitiva. "Me he mudado a Valencia porque he fichado por la Sala de Armas de Valencia. Han traído a un entrenador buenísimo aquí", explica el espadista.