Carmen Borrego se enfada con el zasca de Alexia Rivas: "¡Eres injusta!"

Carmen Borrego reacciona a la aparición de Marian Conde opinando sobre Terelu: "Las Campos no hablamos de otras compañeras"

Carmen Borrego está harta de que se critique a su hermana, Terelu Campos, y más aún de que se hable de supuestos episodios conflictivos del pasado. En este contexto, una pulla de Alexia Rivas en 'Vamos a ver' provocaba el enfado de la colaboradora y el enfrentamiento entre ellas.

El programa abordaba el nuevo look de Terelu tras su paso por 'Supervivientes', un tanto más casual y con el pelo rizado. A todos les gusta más y, según Alexia Rivas, también a quienes están tras las cámaras: "En maquillaje están súper contentos por lo que ahorran en laca"; "Alexia es la pera", se quejaba Carmen; "¿Por qué? Pero si dijiste que Terelu se producía demasiado cuando tú vas como una puerta", se defendía la colaboradora, pero Carmen no estaba de acuerdo: "Yo voy como a mí me dé la gana, cuando digo eso no lo digo con la maldad que lo dices tú porque no soy como tú gracias a Dios".

La terapia de Carmen Borrego y su hijo, bajo el punto de mira

Por otro lado, el programa abordaba la terapia televisada que Carmen y su hijo, José María Almoguera, han protagonizado. La colaboradora comentaba que les ha ido muy bien, mejor que la primera a la que se sometieron en privado y es que, para ella, no era el momento adecuado.

"¿No era el momento o es que no os pagaban?", preguntaba Alexia Rivas, provocando el hartazgo de Carmen: "Para mí es un trabajo, no me avergüenzo y lo cobro. Se lleva meses hablando de la relación con mi hijo en un plató, en la calle contesto a todos los compañeros. Si me ofrecen un trabajo y me interesa, lo hago".