"No me gusta pelear, no quiero pelear, no quiero entrar en esa guerra que se tiene a mí no me gusta", dice Paola Olmedo ante las preguntas sobre el conflicto con Carmen Borrego

Carmen Borrego no acaba de entender que su nuera dé ahora exclusivas: "A mí me llama mucho la atención que el problema conmigo es que llevaba cámaras detrás pero si ella quiere hacerlo, está en su derecho"

Carmen Borrego, tras el cambio de Paola Olmedo: "Me alegro por ella, tenía una malformación"

Tras mostrarnos su renovado aspecto gracias a la intervención a la que se ha sometido, Paola Olmedo parece haberse relajado y ha concedido una entrevista al podcast 'Cuenta y exagera' donde habló de todo, tanto de su exmarido, José María Almoguera, como de su nueva novia y del pasado conflicto con su familia política. Sorprendida por sus declaraciones, Carmen Borrego responde.

Paola confesó que a pesar de los problemas que han tenido, su exsuegra le ha ayudado durante su intervención y su recuperación y no dudaba en decirlo. Sin embargo, también abordaba polémicas del pasado y decía cuando le preguntaban si Carmen vendió su embarazo sin su consentimiento, respondía: "Es muy delicado, no voy a entrar en esa guerra porque no vale la pena, yo sé lo que hay. Si hay pruebas que se muestren pero como no sale nada..."

"No me gusta pelear, no quiero pelear, no quiero entrar en esa guerra que se tiene a mí no me gusta, no quiero tener enemigos y estar cuidándome la espalda, quiero vivir tranquila, feliz e intento que nadie se meta conmigo", comentaba Paola..

Además, reconocía haberle dicho a José María en broma, cuando estaba juntos, que participara en 'Supervivientes' para luego, con lo que ganara, hacerse una casa: "Estaba de broma, yo le pinchaba mucho, te ríes porque sabes que no lo va a hacer. Ahora no tiene nada que ver".

Desde el plató de 'Vamos a ver', la aludida escuchaba a su exnuera y comentaba: "No tiene nada que ver mi hijo... tampoco ella no quería estar en los medios y ahora está". Eso sí, reconocía su derecho a hacerlo y reiteraba su decisión de no hablar: "Es la madre de mi nieto, la voy a respetar y no voy a hablar de ella, no habla mal de nadie de la familia y se lo agradezco porque creo que tampoco tiene motivos para hacerlo".

"Su vida ya no tiene nada que ver con mi familia", continuaba diciendo Carmen, explicando que la relación que tiene la expareja es "la que tienen que tener" por su hijo: "Cuanto mejor se lleven, mejor para mi nieto".

Eso sí, la colaboradora no podía evitar hacer una reflexión: "A mí me llama mucho la atención que toda la separación de mi hijo sea porque éramos mediáticas, que el problema conmigo es que llevaba cámaras detrás pero si ella quiere hacerlo, está en su derecho".

