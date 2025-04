Los c ompañeros de trabajo de Terelu Campos durante su época dorada en televisión no dejan de aparecer. En esta ocasión es la artista Marian Conde quien ha decidido participar en ' Tardear ' para dar su versión sobre la mayor de las Campos , con quien compartió programa desde su inicio hasta el fin.

Leticia Requejo adelanta que lo que Marian Conde va a escuchar no le va a sentar muy bien: "No quiero darte un disgusto pero acabo de hablar con Carmen Borrego y está muy sorprendida de tu presencia en 'Tardear' ".

A la artista no le sienta nada bien cómo se ha tomado la madre de José María Almoguera su participación en 'Tardear': "Dile a Carmen Borrego de mi parte, si es verdad esto, que no estoy para sufrir . Estuve trabajando con ella un año, ella de directora y yo de jurado, que la quiero mucho y que no diga tonterías que aquí estamos todo para hablar de lo que nos de la real gana" .

Pero a Marian Conde no le parece suficiente, así que quiere añadir una última cosa para dejar todo claro: "Sobre todo cuando estoy hablando pero que muy bien. De ella, por cierto, no he dicho nada, con lo cual si hace de mensajera me parece que sobra". Y es que la artista tan solo ha tenido buenas palabras para la que fue presentadora de 'Con T de Tarde' y solo ha relatado cómo fue su experiencia compartiendo plató con ella.