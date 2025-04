Amaia Salamanca no ha parado de trabajar en series y películas desde que terminó 'Sin tetas no hay paraíso'

Fuera de los rodajes, la actriz es feliz como madre de los tres hijos que tiene en común con Rosauro Varo

Amaia Salamanca, actriz de ‘Sin Tetas no hay Paraíso’, estudió Administración y Dirección de Empresas y mientras estudiaba se presentó a un casting en el que la cogieron. Fue en ese momento en el que descubrió lo que realmente quería hacer en la vida: ser actriz. Empezó con pequeños papeles hasta que en 2008 consiguió el papel de Cata en ‘Sin Tetas no hay Paraíso’. Desde entonces no ha dejado de trabajar en series de ficción, películas y hasta teatro.

La actriz está pasando por una etapa muy bonita de su vida, lejos de encasillarse en personajes a los que ha dado vida, se adapta a la perfección a los derroteros de los papeles que escoger. Actualmente se encuentra envuelta en el rodaje de su última película, 'Siempre es invierno', de David Trueba junto al también actor David Verdaguer.

En lo personal, la modelo disfruta de sus hijos, de su pareja, Rosauro Varo, y sus amigas. La paciencia no es una de sus mayores virtudes, le encanta el deporte, pasar tiempo de calidad con los suyos y no le hace ascos a la velocidad.

De las series al cine

Empezó su carrera en la industria del cine y las series estando en la universidad. La joven se presentó a un casting, en el que finalmente la cogieron y encontró su vocación profesional. Tras la serie ‘SMS’, le dieron la oportunidad de interpretar a Cata en ‘Sin Tetas no hay Paraíso’, el papel que le abrió las puertas definitivamente.

“Fue el segundo proyecto que hacía y fue realmente un trampolín para todos los que estábamos en esa serie con millones de espectadores. Le tengo mucho cariño porque creo que llegó a todo el mundo ya que se emitía en Prime Time. Eran otros tiempos, ahora con las plataformas, te puedes poner una serie y hacer un maratón”, asegura la actriz en una reciente entrevista para ‘Telva’.

Desde entonces la actriz no ha dejado de trabajar en series y películas en las que ha dado vida a todo tipo de personajes. Lejos de encasillarse en películas románticas y de comedia, Amaia Salamanca ha sabido adaptarse a las exigencias del guion. A principios de años estrenaba la segunda temporada de serie ‘Muertos S.L.’, todavía tiene pendiente el estreno de ‘El árbol y el Ruiseñor’, de Miguel Ángel Lamata junto a Eduardo Noriega. "Es la primera vez que me meto en un género como el de terror en esta película en la que mi fantasma se queda para hacer la vida imposible a una familia", asegura en el citado medio.

Además, está en plena grabación de su última película, ‘Siempre es invierno’, de David Trueba junto al también actor David Verdaguer, con quien ya ha coincidido en otras ocasiones. Una actriz madura que con el tiempo ha aprendido que la opinión de los demás, le importe bien poco. “Que he madurado en muchos aspectos. Sobre todo que ya no me importa tanto lo que se diga o se opina de mí. También hago caso omiso de las redes sociales en algunas ocasiones. Hay gente que se escuda en el anonimato para decir cosas feas y eso no lleva a ningún lado”.

Familiar y deportista

Lo que más feliz le hace en la vida es su familia. Junto al empresario Rosauro Varo, tiene tres hijos, Olivia, Nacho y Mateo. Con ellos disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Pasar un rato con sus amigas y reírse delante una cerveza, son solo algunos de los placeres de la modelo.