Una excompañera de Carmen Borrego destapa su cara más desconocida: ''Me gritó 'me ca** en tu madre''

Al igual que Terelu Campos, Carmen Borrego está recibiendo las críticas de antiguos compañeros de trabajo

Una excompañera de Carmen cuenta en 'Fiesta' cómo fue su experiencia trabajando con la hermana de Terelu

Carmen Borrego reacciona a la aparición de Marian Conde opinando sobre Terelu: "Las Campos no hablamos de otras compañeras"

Terelu Campos se ha visto envuelta en la polémica después de que varios excompañeros y extrabajadores la hayan atacado durante las últimas semanas por sus supuestos comportamientos en el pasado, los cuales no dejan en muy buen lugar a la hija de María Teresa Campos

Pero ahora, el foco se pone en su hermana, Carmen Borrego. Una extrabajadora que estuvo bajo sus directrices cuenta, en exclusiva, en 'Fiesta' las manías más excéntricas de Carmen y revela la cara desconocida de la menor de las Campos.

La excompañera narra un desagradable episodio que vivió con Carmen: ''Yo coincido con Carmen en el año 2016, uno de los últimos programas que ella dirigió. Yo llevaba muy poco tiempo en televisión, y por la inexperiencia metí la pata en algo y ella se puso como una burra, me gritó 'me ca** en tu madre', yo en ese momento no sabía si irme a mi casa, ponerme a llorar o contestarle''.

''Luego todo volvió a la normalidad, pero el disgusto de ese día no me lo quita nadie'', explica, y continúa revelando sus manías: ''Ella necesitaba siempre un tigretón y se ponía nerviosísima, si no había tigretones venía y te decía 'toma, niña, vete al super a por tigretones'', detalla.