La reacción de Isabel Preysler a la muerte de Vargas Llosa: "No le pilló de improvisto"

Muchos se preguntan cómo se habrá tomado Isabel Preysler, expareja del escritor, esta triste noticia. Según ha asegurado Sandra Aladro en 'El Programa de Ana Rosa', a Isabel no le habría cogido por sorpresa el fallecimiento de Vargas Llosa: "Hablé con una persona muy cercana a ella y con la que había hablado. Me traslada que no le sorprendió, pero eso no quiere decir que lo sienta más o menos. Ella mejor que nadie sabía sus complicaciones de salud", ha afirmado la colaboradora.