"Lo recuerdo cómo algo exótico y excéntrico en mi vida y eso que me han pasado cosas excéntricas", comenzaba el colaborador. Según Máximo, durante el rato que estuvieron encerrados no hubo ninguna conversación entre ellos: "No habló nada Isabel y tampoco Tamara, cosa que es de esperar. Acabada de presentar un libro Vargas Llosa y yo me rendí ante los pies de alguien tan grande".