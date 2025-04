El fallecimiento de Mario Vargas Llosa a los 89 años en Lima, Perú, a causa de una neumonía ha dejado completamente devastada a su familia y a su entorno más cercano. Su nieta Josefina , hija de Gonzalo Vargas Llosa y Josefina Said, no ha dudado en dedicarle una desgarradora carta de despedida a su abuelo a través de las redes sociales.

"Querido abuelo. Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras", comienza Josefina. "Antes que nada, quiero agradecerte, porque fuiste mucho más que mi abuelo : un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante 30 años", continúa.

"Gracias por estar siempre presente en todos los momentos importantes, por tu cariño, tu generosidad y tus lecciones de vida. Siempre me harán falta tus carcajadas, todas tus historias y nuestras conversaciones comiendo huevos rotos en Casa Lucio. Me entristece pensar que no podré tener momentos así otra vez y que no conocerás a mis hijos, pero ellos crecerán sabiendo que su bisabuelo fue un genio absoluto", escribe este 14 de abril en su perfil de Instagram.