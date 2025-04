"Ellos lo dejaron porque intervino la policía, Elizabeth dijo que él estaba bajo los efectos de estupefacientes y la gente no le creyó en un primer momento", afirma el corresponsal. Además, Álex Rodríguez se ha puesto en contacto con ella para conocer si sabía que su expareja había sido arrestado: "Me dice que no tenía conocimiento alguno de esta información y que los únicos que conocen esta información son amigos de William Levy, quienes le estarían esperándolo para que esta tarde, después de pasar por una audiencia pública, en teoría le puedan poner en libertad porque no se trata de cargos difíciles de solucionar".