Desde que comenzó a ser un rostro mediático, ha tenido varios encuentros con fans y seguidores que ha llamado mucho su atención y que decidió contar en un vídeo compartido en sus redes sociales. La primera vez que reconocieron a Marina Riverss por la calle, fue en una tienda de ropa donde una seguidora la identificó. "Estoy en una tienda, mirando unas zapatillas, y una chica me saluda. Me miró súper sorprendida, y me dice, 'tía, pensaba que eras todo filtro, eres igual de guapa en persona. Son cosas que puedes comentar con tu amiga pero no decírmelo a mí. No sabía si era un cumplido o no. Yo me fui pensando: 'la gente no piensa las cosas'", reveló Marina Riverss.