Lorena Romera 12 ENE 2026 - 17:17h.

La ganadora de 'GH DÚO' habla por primera vez de su nueva relación: la identidad de su novio

Lucía Sánchez y Manuel González: así ha evolucionado su relación desde su paso por 'LIDLT'

Compartir







Hasta ahora, Lucía Sánchez no había tenido suerte en el amor. Pero parece que el 2026 arranca muy diferente para ella. Después de salir a la luz su nueva relación, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' ha hablado de su nuevo novio.

Desde hace algunos días, la de Cádiz, de 30 años, tiene a sus seguidores poniendo especial atención a sus publicaciones. Los más avispados, han sabido unir ciertas pistas y sacar una conclusión clara: la ex de Manuel González vuelve a estar enamorada.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez aclara cómo se lleva su hija Mía con Manuel González

Cuentas como la de la cuernis han compartido en sus redes los detalles que confirman su nueva relación con un chico que, en las últimas semanas, no habría dejado de comentar en sus publicaciones con piropos de todo tipo. "Qué bonita eres" o "me han adelantado mi regalo de Navidad", lo que sitúa esta historia de amor a finales del año pasado.

Al ver que su noviazgo ya es todo un secreto a voces, Lucía Sánchez ha optado por hablar por primera vez de su nuevo novio. "Me da miedo", confiesa, cuando le pide un usuario que les habla de él, "a qué se dedica, cómo se enamoraron...". "Intentaré decir lo menos posible, aunque ya sabéis que me dan brotes de intensidad máxima", reconoce la ganadora de 'GH DÚO' y colaboradora ahora de la nueva edición.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me dan brotes de intensidad máxima"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La identidad del novio de Lucía Sánchez

El joven en cuestión respondería al nombre de Pablo y, por el momento, tiene las redes sociales privatizadas. Con solo cinco publicaciones, se presenta en su biografía como un joven que vive a caballo entre Cádiz y Barcelona. Pero, a juzgar por esta primera confesión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', esto no parece un problema para su relación.