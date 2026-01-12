Lorena Romera 12 ENE 2026 - 16:03h.

La modelo y exconcursante de 'GH VIP', diagnosticada de preeclampsia, explica la decisión de los médicos

Estela Grande habla de la complicación que le han diagnosticado en la fase final de su embarazo

Estela Grande ha comunicado la decisión que han tomado sus médicos tras compartir públicamente su diagnóstico médico, que le llevó a volver a ingresar en el hospital en la recta final de su embarazo gemelar. La modelo, de 31 años, exconcursante de 'GH VIP' y pareja de Juan Iglesias, ha contado todos los detalles del problema de salud que le ha llevado a estar hospitalizada por segunda vez en las últimas semanas.

Aunque acudía al hospital para una revisión ginecológica y una cita con el equipo de alto riesgo, finalmente decidían volverla a dejar ingresada. En esa ocasión, el motivo de la hospitalización "era otro", tal y como adelantaba a través de sus redes sociales. Después de unas primeras 24 horas que se tomaba para centrarse en su salud y descansar, la madrileña compartía su diagnóstico médico: preeclampsia.

El diagnóstico de Estela Grande: preeclampsia

Tal y como apuntan desde la web especializada en medicina, Mayo Clinic, "la preeclampsia es una complicación del embarazo que aparece después de la semana 20, caracterizada por presión arterial alta y daño en órganos, con síntomas como dolores de cabeza intensos, cambios en la visión, hinchazón repentina y menos orina".

Se trata de un problema que "puede afectar tanto a la madre como al bebé, requiriendo atención médica urgente". Así ha hablado Estela Grande de cómo le afecta a ella la preeclampsia: "Se desencadena en la placenta y afecta a mis órganos vitales y al crecimiento de los bebés. Me dejaron ingresada para controlar la tensión y ver los niveles de la preeclampsia, ya que la única solución es terminar el embarazo y ellos siguen siendo pequeñitos".

Ya en casa, después de recibir el alta hospitalaria, la creadora de contenido ha explicado cuál ha sido la decisión de sus médicos después de recibir este delicado diagnóstico médico. "Hemos adelantado la fecha de la cesárea, así que esperamos llegar a ella", ha señalado la imodelo, que está en tratamiento para regular los niveles de la preeclampsia.

"Estoy con pastillas, controlando a cada ratito la tensión y muy pendiente a los síntomas: dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de estómago agudo...", le cuenta a sus seguidores, que están muy pendientes a cualquier novedad que tenga que ver con la última hora sobre su estado de salud. Por el momento, Estela Grande disfruta de su embarazo y de los que podrían ser sus últimos momento en pareja junto a su chico, el futbolista Juan Iglesias.