El remedio de Isa Pantoja para mejorar la salud de su hijo en común con Asraf Beno

Isa Pantoja ha celebrado un importante avance de su hijo en común con Asraf Beno tras el desajuste que sufrió por su último viaje a Disneyland Paris. La influencer, exconcursante de 'Supervivientes', se ha desahogado a través de su perfil de Instagram, explicando el cambio de Cairo, que días atrás estaba teniendo ciertos problemas que le estaban pasando factura también a ella, y, en general, al núcleo familiar.

Aunque fueron unos días "mágicos", arrancando el año nuevo disfrutando de los hoteles del parque, de los espectáculos de Disney, de las atracciones y los restaurantes... la vuelta del viaje no fue todo lo fácil que ella había esperado. Después de dejar a Alberto Isla, su primogénito, en el colegio, la hija de Isabel Pantoja ha grabado un storie para dar esta última hora que tantísimo le emociona.

"Tengo que decir que estoy muy contenta", ha comenzado expresando la prima de Anabel Pantoja. "Mi hijo Cairo ya duerme del tirón, 12 horas. Se despierta una vez nada más para comer. Para mí eso es señal de felicidad, de calma, de bienestar... Es que después del viaje a Disneyland se despertaba como seis o siete veces en una noche", ha reconocido la joven de 30 años, hablando de cómo esta escapada le pasó factura al pequeño de casi siete meses.

La creadora de contenido, que participó en 'GH VIP' y 'Supervivientes', cree que esta mala etapa de su bebé se debe a ese "cambio" y a los "estímulos" del viaje. "Cuando volvimos a casa le costó como volver a su rutina... También hay que sumarle que hemos estado malos. Ahora me toca a mí otra vez. El virus está en casa y no nos deja. Cuando uno mejora, el otro empeora... pero bueno, yo creo que está todo el mundo igual", ha reflexionado la joven.

"Ojalá dure, por favor... Por el bienestar de mi sueño y el de mi familia", ha manifestado Isa Pantoja, que ha compartido este importante avance de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno, que también está introduciendo nuevos alimentos en su dieta. Después de esta actualización sobre sus nuevas rutinas de sueño, la influencer ha celebrado que el pequeño ha probado el huevo duro y le ha encantado.