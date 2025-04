Con motivo de la tercera 'Velada del año' de Ibai Llanos en la que Marina Riverss fue una de las participantes, se sinceró más que nunca en una entrevista previa al multitudinario evento donde confesó que no se sentía agusto con su físico por su delgadez. Por ello, decidió cambiar radicalmente su estilo de vida. Marina Riverss comenzó a adoptar hábitos saludables, mejorar su alimentación y empezó a practicar deporte con el que ha conseguido estar en buena forma física luciendo una figura totalmente definida. "A mi no me gusta verme delgada, entonces ver como bajo cinco kilos para la competición... me ha afectado personalmente", comentó Marina Riverss muy emocionada en su entrevista.