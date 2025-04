El lado familiar del señor Barragán: su mujer Rosa María y sus cuatro hijos

Quien no se acuerda del mítico ‘Señor Barragán’, un viejo vestido con una bata vieja, boina raída y gafas gruesas que contaba chistes verdes, la mayoría, con un estilo característico que incluía frases como su mítico saludo: "hola, cómo 'tamo'". El cómico se hizo popular gracias a su aparición en programas de la época como "La casa por la ventana" (1989), en La 2, su gran éxito, "No te rías que es peor" (1990-1995), de La 1 de TVE; "Hola Raffaella" (1993), en La 1, "Sonría por favor "(1996), de Telecinco, su propio show, "El show de Barragán" en 2012 con Tele Taxi, y el último, "El último show" de 2020 en Aragón TV.

Detrás de tan conocido personaje estaba José María Rubio, un publicista catalán nacido en 1946 que creó al personaje en la década de los 80. Tras años fuera de la televisión, el humorista visitó el plató de ‘Viva la vida’ en 2019 para charlar con Emma García. Tras asegurar que se sentía "desnudo", pues no iba caracterizado como su personaje, reveló que es publicista y que fue Alfonso Arús quien lo descubrió y lo incluyó en una sección en el programa radiofónico 'Arús con leche'. Allí nació el personaje del señor Barragán. El publicista cogió prestado el apellido de uno de sus proveedores, al que añadió la particular forma de hablar de un bodeguero de su barrio.

José María Rubio fue uno de los humoristas más destacados en la década de los 90. Mientras ocupaba la pequeña pantalla en “prime time”, José María seguía trabajando en su agencia de publicidad, sin que la gente supiera que aquel hombre tan serio era el que se escondía debajo del popular personaje. “No quería que sus dos vidas se mezclaran para no perder credibilidad frente a sus clientes. Poco a poco, su presencia en los medios se fue distanciando, aunque continuó realizando bolos y haciendo cameos en el cine”, asegura la revista Pronto. El publicista tiene muy claro que este personaje le da la vida, "al señor Barragán no lo voy a jubilar nunca", aseguraba en una entrevista a ‘El País’

En 2023 José María Rubio sufrió una arritmia mientras conducía que le hizo perder el control de su vehículo y tener un accidente que casi le cuesta la vida y del cual ya está totalmente recuperado. No obstante, el humorista pasó 30 días en la UCI.

"Iba conduciendo de camino a un pueblo en el que iba a actuar y sufrí una arritmia aguda que me hizo tener un accidente", aseguraba en ‘Fiesta de Verano’, hace dos años. "No puedo hablar mucho de aquello porque rompo a llorar, pero aquel accidente de los cojones me hizo estar a punto de perder la vida, ahora valoro mucho más la importancia de la salud".