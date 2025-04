Sandra Aladro aseguró que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, es el "más amable" de su familia

Un comentario de Sandra Aladro, poniendo a José María Almoguera por encima del resto de la familia Campos con respecto a su buen talante, despertaba el enfado de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. Su primo respondía en 'Tardear' y la periodista enviaba un mensaje a la influencer, que se quejaba de "acoso" por parte de su agencia.

El origen del enfrentamiento con Alejandra Rubio

"Es el más amable de la familia", decía Sandra Aladro del hijo de Carmen Borrego y añadía que es "encantador". Lo comentaba en el plató de 'Vamos a ver', donde también estaba Alejandra Rubio, que se daba por aludida, preguntándose si hablaba así de su primo porque ha trabajado en una redacción antes.

Visiblemente molesta, la hija de Terelu Campos se quejaba: "Yo también era amable hasta que me acosáis, si le dieras con tu agencia la misma turra que me dais a mí, pues igual saltas".

Pero además, Alejandra hacía un comentario que su propio primo ha leído como una crítica velada hacia él: "Yo no voy por detrás ni negocio cosas con revistas ni con periodistas", se quejaba; "yo voy de frente, si me tengo que enfadar, me enfado", añadía.

La respuesta de José María Almoguera

"No sé a qué se refiere con que voy por detrás, si tiene pruebas, que las demuestre", se defendía y añadía: "Yo, cuando he negociado una exclusiva y se ha cerrado bien, puede estar a favor o en contra pero estamos haciendo un poco lo mismo, estamos los dos aquí, veo que me dan caña con que he vendido o no, he tenido la oportunidad porque me las han comprado".

"No me escuece pero no lo entiendo", confesaba el hijo de Carmen Borrego, que le pedía que sea directa si tiene un problema con él: "Me gustaría saber cuál es".

El mensaje de Sandra Alado a Alejandra Rubio

Tras escuchar a José María, Sandra Aladro tomaba la palabra en 'Vamos a ver' para dejar algo claro: "No ofendí a nadie, aplaudí a José María Almoguera, que ha vuelto a demostrar que es consecuente".