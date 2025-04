Los elementos vintage y con un punto canalla no faltan en su decoración . Suelos de madera en el salón de belleza, de baldosas hidráulicas en el estudio , sillones de barbero de estilo retro, maletines, baúles, espejos y relojes antiguos... el establecimiento parece haberse detenido en el tiempo en la primera mitad del siglo pasado.

"Bad guys, clean-shaves. The 'Godfather' said it", "Los tipos duros, bien afeitados. Lo dijo 'El Padrino'", este es el slogan de Brigante's, nombre italiano con el que Carlo Costanzia di Costigliole Flores (administrador único de esta empresa) ha decidido llamar a su nuevo negocio vallecano. Esta palabra puede traducirse al castellano como "bandido". "Malhechor, delincuente. Persona sin escrúpulos, que engaña o estafa", según la R.A.E.