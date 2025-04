Ángela Molina y su emocionante recuerdo a su padre: "Es el amor de mi vida. Era como estar en una ópera"

Su familia nunca se opuso cuando tomó esa decisión, pero su padre nunca vio una película suya . No le gustaba ver a su hija hacer de otras personas. En el rodaje de 'Las cosas del querer', el único al que fue a visitarla, le dijo que "sufría demasiado con esos personajes. No le gustaba verme sufrir ni en la pantalla ", cuenta en la mencionada entrevista.

En otro momento de la conversación con 'Vanity Fair' también se refiere al paso del tiempo, a lo que significa envejecer, cuando su interlocutor elogia su voz envolvente. "La voz va cambiando con la edad, adquiere el tono de cada momento, pero tiene una cualidad que también muestra las ganas que tienes de vivir, por eso la escuchas joven. Lo otro, lo de envejecer con atractivo, ¡no tiene mucho mérito! No me opero porque no quiero operarme. No va con mi forma de pensar. No tengo tiempo ni para pensarlo. La gente que lo necesite hace bien en hacerlo si lo necesita”, reflexiona.