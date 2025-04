Fue durante ese paseo cuando el comunicador se encontró con una pareja de "señores mayores" que resultaron ser admiradores suyos y vivió un momento que ha querido compartir con sus lectores: "Se les veía la mar de contentos al verme. Me paran y me dice el señor: 'Había uno mejor que tú, pero se murió. Y pareces más fuerte y más guapo en persona'. Acto seguido, la señora se apresura muy ufana a contradecir a su esposo: 'Hombre, guapo, guapo'".

"Y remata la jugada mirándome a los ojos: 'Guapo la persona que llevas a tu lado, qué bien has elegido'", ha contado el de Badalona, que reconoce que se quedó "un poco shockeado" al comprender que una admiradora le daba a entender que no era muy agraciado físicamente. Su exnovio excusó a la señora diciendo que "se habría puesto nerviosa", pero eso no hizo que el presentador dejase de pensar en el comentario.