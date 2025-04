La amante del marido de Laura Cuevas no quiso ver más a Carlos Calderón y la razón no fue que descubriese que se iba a casar

Paula asegura en el plató de 'Tardear' que vio una actitud en él que no le gustó nada

Laura Cuevas y Carlos Calderón: así se conocieron la concursante de 'Supervivientes' y su marido

En el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco daban en exclusiva el testimonio de una mujer que aseguraba que Carlos Calderón, marido de Laura Cuevas, le fue infiel a la superviviente antes de casarse con ella. Ahora, Paula está en el plató de 'Tardear' para relatar todos los detalles sobre esta infidelidad y aclarar todas las incógnitas de los colaboradores.

Todo ocurrió justo antes de la boda. Se conocieron en A Coruña, ciudad donde ella reside, puesto que Carlos Calderón visitó esta ciudad durante tres fines de semana. En el anterior programa comentó que pasó con él dos de ellos, pero en el tercero ocurrió algo por lo que la amante le dio la espalda y no fue porque él le dijese que tenía pareja y se iba a casar sino porque tuvo una actitud que le disgustó. Así lo cuenta en el programa.

"Le dije: Ahí te quedas machote"

A pesar de que ellos habían quedado ese tercer fin de semana, Paula decidió en el último momento que era mejor no verle por un motivo: "Me encontré con algo que no me gustó y le dije que no". Según relata, ella vio una actitud suya mientras estaban en un pub que con ella no va: "Me di la vuelta y me fui".

Al principio se niega a contar qué fue lo que presenció, pero finalmente responde a las preguntas de los colaboradores: "No me gustó cómo estaba hablando con otra persona como si fuera yo tal cual y le dije que siguiera hablando con ella y me fui".

"No sé ni lo que hablaron, ni lo que dejaron de hablar. Yo vi esa circunstancia y le dije 'Ahí te quedas, machote'. Me di la vuelta y chao. Bloqueé su número, yo me fui con mis amigas y a la semana siguiente fue cuando lo vi en la prensa en la boda de Laura Cuevas", confiesa.