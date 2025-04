Para Carlos, enterarse de las deslealtades de su mujer ha sido un auténtico shock y, por ello, este domingo no dudaba en viajar a Honduras para pedirle explicaciones , cara a cara, a la que es la persona con la que comparte su vida. Un reencuentro que estuvo cargado de tensión y más de una lágrima.

Sin duda alguna, aunque este domingo acabaran fundidos en un abrazo, su matrimonio no atraviesa uno de sus mejores momentos, una situación muy distinta a la que ambos vivían hace algunos años, cuando vivían en una luna de miel constante. Damos un salto al pasado para recordar cómo se conocieron Laura Cuevas y su actual marido.

Ella acudió al formato en el que trabajaba Pelayo Díaz para dar un giro a su imagen y allí, mientras hablaba con Natalia Ferviú, le explicó cómo había conocido a su marido, Carlos: “ Lo conocí gracias a ‘Sálvame’ . Sálvame me salvó por completo, he conocido la felicidad gracias a ellos”, declaró.

Fue entonces cuando Laura Cuevas contó qué había tenido que ver el que era el programa de las tardes de Telecinco en el flechazo con su marido: “Me dieron un billete de tren y me sentaron al lado del que hoy es mi marido. Él me dijo que si yo era Laura Cuevas, yo lo miré y dije ‘uy, qué mono’, sí, soy Laura Cuevas… y ahí empezó todo”, apuntó.