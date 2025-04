El artista gaditano ha asegurado que está saliendo adelante pese a la repentina muerte de su hermano . "Me han sucedido ciertas cosas en mi vida también y ha sido un golpe muy duro en mi familia ", señala. Sin embargo, busca optimismo en esta dura época que está viviendo. "Uno tira adelante. Siempre hay una puerta para poder salir ", dice.

Además, Andy se ha sincerado ante Verónica Dulanto, Frank Blanco y el resto de colaboradores del programa y ha echado la vista atrás a su trayectoria en el dúo. "Hemos tenido discusiones y gordas por terceras personas , pero luego hablábamos y se solucionaba. Era gente que no se preocupaba por nuestra carrera ", manifiesta.

Andy define a Lucas como "un hermano más". "Si no lo veo le hablo todos los días. Mi hijo le dice 'tito' y su hijo 'tito' a mí", dice. Lucas ha destacado que siente el calor de su público pese a las críticas que han recibido también tras su concierto en la final de la Copa del Rey de baloncesto. "En la calle no te puedes hacer una idea del cariño que he recibido", asegura.