Lucas asegura además que los comentarios le han "molestado" por cuestionarse la capacidad vocal y musical del dúo. "Qué culpa tengo yo si nosotros en la final de la copa de baloncesto no puedes llevar músicos, no puedes llevar pirotecnia, no puedes llevar luces, no puedes llevar pantallas, ojalá que fuera como la Super Bowl", comparte. "Lo que vais a hacer entre todos es matarme. Esto de verdad que me ha molestado porque esto es mi trabajo", añade.