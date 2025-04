La modelo, de 37 años , sigue poniéndose delante de las cámaras como imagen de marcas como ‘YSL’, tampoco se salta ninguna alfombra roja junto al cantante, luciendo modelitos de marcas de moda actuales. Además, cuenta con una legión de seguidores en redes sociales con los que comparte su día a día, “tips” sobre maquillaje y peluquería, y moda . No obstante, desde el 6 de abril del 2019, la venezolana está entregada en cuerpo y alma a la maternidad , faceta de la que disfruta junto a sus dos hijos.

Siempre he llevado con orgullo mis raíces, Venezuela es mi esencia, mis cimientos, mi herencia inmaterial. Pero al recorrer este camino llamado vida, después de 8 años viviendo en Madrid, he conectado con esta ciudad de maneras muy profundas, es sinónimo de nuevos comienzos hasta transformarse en mi hogar y donde he formado mi familia”, aseguraba en Instagram.