Hace casi un año que el streamer vasco Ibai Llanos inició su cambio físico , perdiendo más de 50 kilos en un proceso de transformación que ha compartido con sus seguidores. Pero sus fans no son los únicos que han reaccionado al sorprendente cambio de Llanos. Después de un año sin verse, el youtuber norteamericano MrBeast también ha alucinado con su nuevo físico.

"Ahí detrás está Mr. Beast. Hace un año que no me ve. La última vez que me vio yo pesaba 60 kilos más. Vamos a ver su reacción", cuenta Ibai en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram.